МИД Армении: На встрече в Вене будет обсуждаться вопрос открытия границ с Турцией

"Армения ожидает, что в ходе переговоров в Вене будет обсуждаться вопрос установления дипломатических отношений и открытия границ".

"Армения ожидает, что в ходе переговоров в Вене будет обсуждаться вопрос установления дипломатических отношений и открытия границ".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, вопрос участия главы МИД Армении Арарата Мирзояна в дипломатическом форуме в Анталье во многом зависит от итогов переговоров специальных представителей Еревана и Анкары в Вене.

Отметим, что очередная встреча спецпредставителей Турции и Армении запланирована 24 февраля в столице Австрии Вене.