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МИД Армении: На встрече в Вене будет обсуждаться вопрос открытия границ с Турцией

МИД Армении: На встрече в Вене будет обсуждаться вопрос открытия границ с Турцией "Армения ожидает, что в ходе переговоров в Вене будет обсуждаться вопрос установления дипломатических отношений и открытия границ".
В регионе
9 февраля 2022 г. 20:05
МИД Армении: На встрече в Вене будет обсуждаться вопрос открытия границ с Турцией

"Армения ожидает, что в ходе переговоров в Вене будет обсуждаться вопрос установления дипломатических отношений и открытия границ".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, вопрос участия главы МИД Армении Арарата Мирзояна в дипломатическом форуме в Анталье во многом зависит от итогов переговоров специальных представителей Еревана и Анкары в Вене.

Отметим, что очередная встреча спецпредставителей Турции и Армении запланирована 24 февраля в столице Австрии Вене.

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Версия на английском языке Armenian FM: Opening borders with Turkey to be discussed in Vienna
Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN: “Vyanadakı görüşdə Türkiyə ilə sərhədlərin açılması müzakirə olunacaq”

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