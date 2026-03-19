Мгер Григорян: Евросоюз поможет Армении подключиться к ТМТМ

Европейский союз окажет содействие Армении в интеграции в Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

Как сообщает Report, об этом вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил в четверг в Ереване на совместной пресс-конференции с Европейским комиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.

Григорян отметил, что сегодняшние переговоры с Кос были сосредоточены на вопросах региональной взаимосвязи.

Стороны договорились продолжить работу по реализации проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP) и межрегиональной взаимосвязи ЕС, в частности, стратегии "Глобальные ворота".

"Я рад отметить, что комиссар подтвердила поддержку ЕС интеграции Армении в Транскаспийский транспортный коридор. Мы также выразили благодарность руководству Европейского союза за его усилия и внимание к повышению демократической устойчивости в Армении в преддверии предстоящих парламентских выборов (7 июня - ред.)", - сказал вице-премьер.