    Мгер Григорян: Евросоюз поможет Армении подключиться к ТМТМ

    Европейский союз окажет содействие Армении в интеграции в Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

    Как сообщает Report, об этом вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил в четверг в Ереване на совместной пресс-конференции с Европейским комиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.

    Григорян отметил, что сегодняшние переговоры с Кос были сосредоточены на вопросах региональной взаимосвязи.

    Стороны договорились продолжить работу по реализации проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP) и межрегиональной взаимосвязи ЕС, в частности, стратегии "Глобальные ворота".

    "Я рад отметить, что комиссар подтвердила поддержку ЕС интеграции Армении в Транскаспийский транспортный коридор. Мы также выразили благодарность руководству Европейского союза за его усилия и внимание к повышению демократической устойчивости в Армении в преддверии предстоящих парламентских выборов (7 июня - ред.)", - сказал вице-премьер.

    Qriqoryan: Avropa İttifaqı Ermənistanın TBNM-ə qoşulmasına kömək edəcək
    17:03
    Фото

    ЦБА обсудил улучшение условий кредитования для бизнеса

    Финансы
    17:03

    Объявлена дата начала занятий в школах после праздничных каникул

    Наука и образование
    17:01

    Марта Кос: ЕС выделяет 140 млн евро Армении на реформы

    В регионе
    16:54

    В Азербайджане утверждены правила безопасности при эксплуатации дымоходов

    Энергетика
    16:53

    Хикмет Гаджев: Политический диалог Азербайджана со странами NB8 продолжает развиваться

    Внешняя политика
    16:51

    Shell оценивает ущерб газовому заводу в Катаре после атаки Ирана

    Другие страны
    16:48

    Мгер Григорян: Евросоюз поможет Армении подключиться к ТМТМ

    В регионе
    16:45

    Prior Leasing разместит облигации на 1 млн манатов с доходностью 15%

    Финансы
    16:40

    Более 500 инвесторов проявили интерес к облигациям ABB

    Финансы
