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Между Грузией и Азербайджаном будут развиваться контейнерные перевозки

Между Грузией и Азербайджаном будут развиваться контейнерные перевозки Завершение железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс значительно сократит время, необходимое для перевозки грузов между Азией и Европой.
В регионе
18 декабря 2020 г. 19:51
Между Грузией и Азербайджаном будут развиваться контейнерные перевозки

Завершение железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс значительно сократит время, необходимое для перевозки грузов между Азией и Европой.

Как сообщает Report, об этом говорится в программе правительства Грузии на 2021-2024 годы.

Было отмечено, что завершение проекта создаст основу для привлечения дополнительных грузопотоков в Грузию.

“Интеграция в международные транспортные системы и региональное сотрудничество будут продолжены для повышения конкурентоспособности транзитного коридора. Со странами-партнерами планируется провести работу по цифровизации коридора. С этой целью предусмотрено создание цифровой платформы, которая повысит эффективность и обеспечит устойчивость грузоперевозок через Грузию”, - говорится в документе.

Согласно программе, будет продолжена работа по развитию контейнерных перевозок в Грузии для увеличения доли железнодорожных грузовых перевозок.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan və Azərbaycan arasında konteyner daşımaları inkişaf etdiriləcək

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