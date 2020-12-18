Между Грузией и Азербайджаном будут развиваться контейнерные перевозки

Завершение железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс значительно сократит время, необходимое для перевозки грузов между Азией и Европой.

Завершение железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс значительно сократит время, необходимое для перевозки грузов между Азией и Европой.

Как сообщает Report, об этом говорится в программе правительства Грузии на 2021-2024 годы.

Было отмечено, что завершение проекта создаст основу для привлечения дополнительных грузопотоков в Грузию.

“Интеграция в международные транспортные системы и региональное сотрудничество будут продолжены для повышения конкурентоспособности транзитного коридора. Со странами-партнерами планируется провести работу по цифровизации коридора. С этой целью предусмотрено создание цифровой платформы, которая повысит эффективность и обеспечит устойчивость грузоперевозок через Грузию”, - говорится в документе.

Согласно программе, будет продолжена работа по развитию контейнерных перевозок в Грузии для увеличения доли железнодорожных грузовых перевозок.