Мевлют Чавушоглу: Никол Пашинян обещал совершить визит в Турцию

Ожидается визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию.

Ожидается визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Центральноафриканской республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темоном.

М.Чавушоглу подчеркнул, что нормализация турецко-армянских отношений продолжается.

«С февраля начнутся взаимные авиарейсы. На Анатолийском дипломатическом форуме примут участие 50 министров, представители 30 международных организаций. Хотим, чтобы был услышан голос каждого. Мы пригласили и представителей Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что приедет. Мы этому будем рады», - отметил глава МИД Турции.