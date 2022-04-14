Мевлют Чавушоглу: Армении стоит проявлять больше смелости

"Будут предприняты шаги для укрепления взаимного доверия между Азербайджаном и Арменией".

"Будут предприняты шаги для укрепления взаимного доверия между Азербайджаном и Арменией".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Должно быть достигнуто соглашение о создании совместной пограничной комиссии и по мирному соглашению, предложенному Азербайджаном. Продолжаются обсуждения между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и нашим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мы поддерживаем этот процесс. В чем вред от проведения встречи в Турции? Зачем нужна третья страна? Им стоит проявить больше смелости", - сказал глава МИД Турции.