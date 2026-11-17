ФРГ ожидает изменения численности американских войск в Европе, однако считает принципиально важным не допустить пробелов в оборонных возможностях до тех пор, пока европейские союзники не смогут их восполнить.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус перед заседанием Совета ЕС по обороне.

"Мы исходим из того, что численность войск изменится, однако пока не располагаем конкретной информацией", - заявил он журналистам в Брюсселе.

По словам министра, конкретные результаты обсуждений могут проясниться в ближайшие три-четыре недели.

Писториус подчеркнул, что изменение баланса обычных вооруженных сил в Европе могло произойти и при предыдущих администрациях США на фоне усиления американского внимания к Индо-Тихоокеанскому региону.

"Главный вопрос заключается в том, как при выводе американского контингента не допустить возникновения опасных пробелов в наших оборонных возможностях до тех пор, пока мы не сможем их восполнить", - подчеркнул он.

Эту тему министры обороны европейских стран обсуждают в Брюсселе с заместителем министра обороны США по политическим вопросам Элбриджем Колби, участвующим во встрече в онлайн-формате.

Писториус также заявил о заинтересованности Германии в расширении военно-промышленного сотрудничества с США. В частности, Берлин предлагает использовать европейскую промышленную базу для лицензионного производства американских вооружений и боеприпасов.

По его словам, такое сотрудничество позволит быстрее наращивать необходимые военные возможности по обе стороны Атлантики, одновременно развивая собственные европейские технологии.

Глава Минобороны сообщил, что Германия планирует направить на оборону в 2027 году почти €140 млрд. В частности, бюджет самого министерства обороны составит €109,75 млрд, дополнительно будут задействованы средства специального фонда Вооруженных сил.