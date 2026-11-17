Азербайджан будет представлен двумя шахматистами на чемпионате мира U-20, который с 18 по 27 ноября пройдет в Каракасе (Венесуэла).

Об этом Report сообщили в Федерации шахмат Азербайджана.

В соревнованиях примут участие победители чемпионата Европы U-14 и чемпионата мира U-16 Хагани Ахмед и Лала Гусейнова.