Два шахматиста представят Азербайджан на ЧМ U-20 в Венесуэле
Индивидуальные
- 17 ноября, 2026
- 14:18
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Азербайджан будет представлен двумя шахматистами на чемпионате мира U-20, который с 18 по 27 ноября пройдет в Каракасе (Венесуэла).
Об этом Report сообщили в Федерации шахмат Азербайджана.
В соревнованиях примут участие победители чемпионата Европы U-14 и чемпионата мира U-16 Хагани Ахмед и Лала Гусейнова.
Venesuelada keçiriləcək U-20 dünya çempionatında Azərbaycanı iki şahmatçı təmsil edəcək
Two Azerbaijanis to compete at U-20 World Chess Championship in Venezuela
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