Venesuelada keçiriləcək U-20 dünya çempionatında Azərbaycanı iki şahmatçı təmsil edəcək
Fərdi
- 17 noyabr, 2026
- 13:50
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18-27 noyabr aralığında Venesuelanın paytaxtı Karakasda keçiriləcək U-20 dünya çempionatında Azərbaycanı iki şahmatçı təmsil edəcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Şahmat Federasiyasından məlumat verilib.
Yarışda Avropa (U-14) və dünya (U-16) çempionatlarının qalibi Xaqan Əhməd və Lalə Hüseynova mübarizə aparacaqlar.
Два шахматиста представят Азербайджан на ЧМ U-20 в Венесуэле
Two Azerbaijanis to compete at U-20 World Chess Championship in Venezuela
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