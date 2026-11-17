Экипаж танкера, подвергшегося повторной атаке в Ормузском проливе, пропал без вести.

Как передает Report, об этом говорится в обновленном сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По данным управления, полученным от агентства морской безопасности, второй удар вызвал пожар на борту. Местонахождение членов экипажа и масштаб повреждений судна пока неизвестны.

Ранее UKMTO сообщало, что после первоначальной атаки танкер потерял ход, а в машинном отделении возник пожар. На тот момент экипаж считался находящимся в безопасности.

Инцидент произошел в семи морских милях (около 13 км) к северу от Хасаба (Оман). В связи с нападением проводится расследование.

13:59

Танкер, проходивший через Ормузский пролив, дважды подвергся атаке в 7 морских милях к северу от Хасаба (Оман).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Поступило сообщение об атаке танкера, проходившего через Ормузский пролив, в результате которой судно вышло из строя и загорелось машинное отделение. Экипаж в безопасности. Оценка ущерба и воздействия на окружающую среду на момент составления этого отчета неизвестны", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пожар на борту произошел после второго удара.

Судам рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении через пролив и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO.

В связи с инцидентом проводится расследование.