Hörmüz boğazında yenidən hücuma məruz qalan tankerin heyəti itkin düşüb - Yenilənib
- 17 noyabr, 2026
- 14:35
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Hörmüz boğazında təkrar hücuma məruz qalan tankerin heyəti itkin düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları Agentliyinin (UKMTO) məlumatında bildirilib.
Qurumun Dəniz Təhlükəsizliyi Agentliyindən aldığı məlumata görə, ikinci zərbə göyərtədə yanğına səbəb olub. Heyət üzvlərinin taleyi və gəmiyə dəyən ziyanın miqyası hələ ki məlum deyil.
Hücumla bağlı araşdırma aparılır.
Hörmüz boğazından keçən tanker Xəsabdən (Oman) 7 dəniz mili şimalda iki dəfə hücuma məruz qalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları Agentliyinin (UKMTO) məlumatında bildirilib.
"Hörmüz boğazından keçən tankerin hücuma məruz qalması barədə məlumat daxil olub. Nəticədə gəmi sıradan çıxıb və mühərrik bölməsində yanğın başlayıb. Ekipaj təhlükəsiz vəziyyətdədir", - məlumatda qeyd edilib.
Bildirilib ki, göyərtədəki yanğın ikinci zərbədən sonra baş verib.
İnsidentlə bağlı araşdırma aparılır.