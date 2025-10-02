Метсола: ЕС должен начать фактические переговоры с Украиной и Молдовой
В регионе
- 02 октября, 2025
- 13:38
Евросоюз (ЕС) должен запустить фактические переговоры с Украиной и Молдовой о членстве в сообществе до конца года.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила журналистам глава Европарламента Роберта Метсола на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который проходит в Копенгагене (Дания).
"Европейский парламент будет предельно ясен, продолжая заявлять, что пришло время, наконец, начать переговоры с Украиной и Молдовой. И мы должны сделать это к концу этого года", - сказала она.
Отметим, что в июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдове статус стран-кандидатов.
Последние новости
14:18
Во Франции активисты заблокировали дорогу к нефтебазе ЛонгвикДругие страны
14:04
Саммит ЕПС: Европа едина в своем мнении - Россия источник угрозы для всех стран континентаДругие страны
14:01
Военный руководитель Донецкой области: Мы никогда не оставим эту территориюДругие страны
13:55
Фото
Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 7-го Саммита ЕПС - ОБНОВЛЕНОДругие
13:53
Рыночная доля мобильных устройств в Азербайджане сократилась на 30% за 3 месяцаИКТ
13:47
Грузинская финслужба фокусирует инфраструктуру на региональной интеграции в Среднем коридореФинансы
13:43
В Армении будут наказывать за уклонение от воинских сборовВ регионе
13:38
Метсола: ЕС должен начать фактические переговоры с Украиной и МолдовойВ регионе
13:33