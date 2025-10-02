Метсола: ЕС должен начать фактические переговоры с Украиной и Молдовой

Евросоюз (ЕС) должен запустить фактические переговоры с Украиной и Молдовой о членстве в сообществе до конца года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила журналистам глава Европарламента Роберта Метсола на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который проходит в Копенгагене (Дания).

"Европейский парламент будет предельно ясен, продолжая заявлять, что пришло время, наконец, начать переговоры с Украиной и Молдовой. И мы должны сделать это к концу этого года", - сказала она.

Отметим, что в июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдове статус стран-кандидатов.