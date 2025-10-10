Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Мэр Тбилиси: Посол западной страны предлагал Грузии начать войну с Россией

    В регионе
    • 10 октября, 2025
    • 00:15
    Посол одной из стран Запада после начала боевых действий в Украине в 2022 году предлагал Грузии начать войну с РФ, "продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую борьбу".

    Как передает Report, об этом в интервью грузинскому телеканалу "Имеди" сообщил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    "Посол одной из стран [Запада], который встречается с премьер-министром страны и говорит: "Вы начните [войну], будете обеспечены военной техникой. Главное продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую войну", - сказал он.

    По словам мэра, тогда должность премьер-министра занимал Ираклий Гарибашвили. Каладзе не стал уточнять, посол какой страны предлагал Грузии вступить в войну.

    Tbilisi meri: Qərb ölkələrindən birinin səfiri Gürcüstana Rusiya ilə müharibəyə başlamağı təklif edib

