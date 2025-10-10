İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Tbilisi meri: Qərb ölkələrindən birinin səfiri Gürcüstana Rusiya ilə müharibəyə başlamağı təklif edib

    Region
    • 10 oktyabr, 2025
    • 00:22
    Tbilisi meri: Qərb ölkələrindən birinin səfiri Gürcüstana Rusiya ilə müharibəyə başlamağı təklif edib

    2022-ci ildə Ukraynada döyüş əməliyyatları başlayandan sonra Qərb ölkələrindən birinin səfiri Gürcüstana Rusiya Federasiyası ilə müharibəyə başlamağı, "10 gün davam etməyi, sonra isə partizan mübarizəsinə keçməyi" təklif edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə hakim "Gürcü arzusu" Partiyasının baş katibi, Tbilisi meri Kaxa Kaladze Gürcüstanın "İmedi" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "Qərb ölkələrindən birinin səfiri ölkənin baş naziri ilə görüşür və deyir: "Siz başlayın, hərbi texnika ilə təmin olunacaqsınız. Əsas odur ki, 10 gün davam edəsiniz, sonra isə partizan müharibəsinə keçəsiniz", - o deyib.

    Merin sözlərinə görə, o zaman baş nazir vəzifəsində İrakli Qaribaşvili çalışırdı. Kaladze hansı ölkənin səfirinin Gürcüstana müharibəyə girməyi təklif etdiyini dəqiqləşdirməyib.

    Kaxa Kaladze baş katib Qərb
    Мэр Тбилиси: Посол западной страны предлагал Грузии начать войну с Россией

    Son xəbərlər

    01:05

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə 8 oyun keçirilib

    Futbol
    00:41

    Tramp İspaniyanın NATO-dan çıxarılmalı olduğunu düşünür

    Digər ölkələr
    00:36

    Orban miqrasiya paktının Avropada "üsyan" yaradacağı barədə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    00:22

    Tbilisi meri: Qərb ölkələrindən birinin səfiri Gürcüstana Rusiya ilə müharibəyə başlamağı təklif edib

    Region
    23:51

    İsrailin Azərbaycana təxliyə etdiyi üç türkiyəli deputat ölkələrinə qayıdıb

    Region
    23:46

    Belçikada baş nazirə sui-qəsd hazırlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Digər ölkələr
    23:37
    Video

    Amerikalılar Zəngəzurda: dəhlizin Mehridən keçən hissəsi bu tarixdə inşa ediləcək

    Region
    23:16

    Türkiyə Rusiya ilə AES tikintisini müzakirə edir

    Region
    23:14

    Fidan: Türkiyə Qəzza məsələsinin həlli üçün beynəlxalq səviyyədə səy göstərib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti