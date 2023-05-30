Мэр Москвы: Два человека обратились за медпомощью в результате атаки БПЛА

В результате атаки на Москву беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) два человека обратились за медицинской помощью.

В результате атаки на Москву беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) два человека обратились за медицинской помощью.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

"За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте", - написал он.

Глава города добавил, что, по информации от медицинских служб, в данный момент никто из жителей домов, которые были повреждены в результате атаки, серьезно не пострадал.

Собянин уточнил, что на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.

09.18

Экстренные службы работают у дома на Ленинском проспекте в Москве, куда, предположительно, попал беспилотник, жильцы покидают свои квартиры.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, сейчас территория около дома оцеплена. По словам очевидцев, приехало несколько автомобилей "скорой".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что все экстренные службы Москвы находятся на местах происшествий после атаки БПЛА, выясняют обстоятельства случившегося. На время работ экстренных служб проведена эвакуация жителей нескольких подъездов в двух домов, пострадавших от попадания БПЛА, после окончания работ жители вернутся в свои квартиры.

08.47

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале , что в результате прилетов беспилотников в город нет пострадавших.

Как передает Report, по его словам, в результате атаки БПЛА утром 30 мая в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.

"На данный момент никто серьезно не пострадал", - написал градоначальник.

Он добавил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий и выясняют обстоятельства случившегося.

Также он призвал доверять только официальным источникам.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме в Новомосковском округе Москвы.

Позже МЧС РФ заявило, что инцидент произошел на улице Атласова, дом 11.

В МЧС предположили, что причиной взрыва в жилом доме мог стать беспилотник.

Кроме этого Telegram-канал Baza писал, что жители Подмосковного Одинцово сообщают о звуках взрывов. Также сообщалось, что на Ленинском проспекте здание оцеплено спецслужбами, на месте работают саперы.

Спецслужбы Москвы отметили о БПЛА на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице.