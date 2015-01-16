​Мэр Гюмри: В выводе российской базы нет необходимости

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В выводе 102-ой российской военной базы из Армении нет необходимости. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на встрече с журналистами 16 января заявил мэр города Гюмри Самвел Баласанян.

Мэр подчеркнул, что у преступника не бывает национальности и вероисповедания, и не нужно вбивать клин в армяно-российские отношения. "Русские здесь много лет. Как мэр я не вижу необходимости в пересмотре данного вопроса. Совершено преступление, не нужно из-за одного-двух инцидентов вбивать клин в наши отношения", – отметил Баласанян.

По его словам, у него и жителей Гюмри одно требование – чтобы преступник остался в Армении и был наказан местным судом. "Наше требование заключается в том, чтобы он был наказан, чтобы все было прозрачно. Этот инцидент нужно строго осудить", – сказал он.

12 января в Гюмри была убита армянская семья из шести человек. В совершении преступления подозревается военнослужащий российской военной базы Валерий Пермяков.