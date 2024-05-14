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Архиепископ Баграт Галстанян призвал провести очередной митинг протеста в Ереване 15 мая

Архиепископ Баграт Галстанян призвал провести очередной митинг протеста в Ереване 15 мая Лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" Баграт Галстанян призвал своих сторонников собраться в среду в 16:00 (15:00 мск) в центре Еревана и высказать свой протест премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который будет находиться в здании опер
В регионе
14 мая 2024 г. 22:17
Архиепископ Баграт Галстанян призвал провести очередной митинг протеста в Ереване 15 мая

Лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" Баграт Галстанян призвал своих сторонников собраться в среду в 16:00 (15:00 мск) в центре Еревана и высказать свой протест премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который будет находиться в здании оперы на ежегодном собрании и бизнес-форуме Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Завтра состоится международный форум в здании нашей оперы, в котором примет участие множество иностранных компаний. На этом собрании выступит руководитель этого правительства (Никол Пашинян - ред.). У нас у всех есть возможность находиться там и высказать свое несогласие с незаконным процессом делимитации. Нас должно быть много, и мы должны показать международному сообществу через присутствующие на форуме компании свое несогласие и протест", - сказал Галстанян, подводя итоги очередного дня протестов.

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