Архиепископ Баграт Галстанян призвал провести очередной митинг протеста в Ереване 15 мая

Лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" Баграт Галстанян призвал своих сторонников собраться в среду в 16:00 (15:00 мск) в центре Еревана и высказать свой протест премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который будет находиться в здании опер

Лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" Баграт Галстанян призвал своих сторонников собраться в среду в 16:00 (15:00 мск) в центре Еревана и высказать свой протест премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который будет находиться в здании оперы на ежегодном собрании и бизнес-форуме Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Завтра состоится международный форум в здании нашей оперы, в котором примет участие множество иностранных компаний. На этом собрании выступит руководитель этого правительства (Никол Пашинян - ред.). У нас у всех есть возможность находиться там и высказать свое несогласие с незаконным процессом делимитации. Нас должно быть много, и мы должны показать международному сообществу через присутствующие на форуме компании свое несогласие и протест", - сказал Галстанян, подводя итоги очередного дня протестов.