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Представитель ЕК: Нормализация между Ереваном и Баку позволит открыть региональные транспортные коммуникации

Представитель ЕК: Нормализация между Ереваном и Баку позволит открыть региональные транспортные коммуникации Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном очень важна потому, что она способствовала бы открытию региональных транспортных коммуникаций между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Арменией.
В регионе
14 мая 2024 г. 17:53
Представитель ЕК: Нормализация между Ереваном и Баку позволит открыть региональные транспортные коммуникации

Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном очень важна потому, что она способствовала бы открытию региональных транспортных коммуникаций между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в рамках обсуждения на тему "Роль Южного Кавказа в развитии устойчивых торговых, энергетических и логистических маршрутов" в Ереване 14 мая заявила директор по восточному соседству и институциональному укреплению Генерального директората по вопросам соседства и расширения Еврокомиссии Адриен Кирали.

По ее оценке, российско-украинский конфликт привел к разрушению существовавших ранее торговых отношений, а также к подрыву глобального мира и стабильности. Кирали считает, что это создало необходимость скорейшего развития торговых путей между Европой и Азией, которые бы обходили Россию. Она пояснила, что речь идет об обеспечении устойчивости и мультимодальности транспортных перевозок на "транскаспийской дороге". Кирали указала на важность содействия интеграции этого проекта в международную транспортную сеть.

Она добавила, что для реализации проекта важна разработка экономического инвестиционного плана.

Представитель Еврокомиссии подчеркнула важность также гармонизации процедур с целью создания условий для развития торговли. По ее мнению, необходимо раскрыть огромный экономический потенциал региона и коридора, который свяжет Центральную Азию со странами ЕС.

Обсуждение прошло во время собрания Европейского банка реконструкции и развития.

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Версия на английском языке EU Envoy: Yerevan-Baku normalization to open communications
Версия на азербайджанском языке AK nümayəndəsi: İrəvanla Bakı arasında normallaşma kommunikasiyaların açılmasına imkan verəcək

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