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В Тбилиси мобилизовали спецназ для восстановления общественного порядка

В Тбилиси мобилизовали спецназ для восстановления общественного порядка Акция у здания парламента Грузии вышла за рамки закона и полиция примет все меры и спецсредства для защиты общественного порядка.
В регионе
14 мая 2024 г. 18:41
В Тбилиси мобилизовали спецназ для восстановления общественного порядка

Акция у здания парламента Грузии вышла за рамки закона и полиция примет все меры и спецсредства для защиты общественного порядка.

Как сообщает Report со ссылкой на "Sputnik Грузия", об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел страны.

По данным МВД, участники акции повредили защитные заграждения у парламента.

"Несмотря на неоднократные призывы правоохранителей, участники акции не подчиняются законным требованиям полиции", – говорится в заявлении.

МВД Грузии заявило, что уже применило спецсредства для восстановления общественного порядка, и обещает применить повторно в случае эскалации ситуации.

В настоящее время спецназ и другие подразделения МВД размещены по всему периметру проспекта Руставели, на улицах Чичинадзе, Читадзе в Тбилиси.

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