Кулеба и Блинкен провели рабочую встречу в киевской пиццерии

Глава МИД Украины пригласил Госсекретаря США Энтони Блинкена на рабочий ланч в одну из киевских пиццерий.

Глава МИД Украины пригласил Госсекретаря США Энтони Блинкена на рабочий ланч в одну из киевских пиццерий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Freedom, опубликовавший в Telegram-канале видео встречи в заведении.

Детали переговоров пока неизвестны.

Это не первый раз, когда украинский министр ведет Госсекретаря США в общепит. В сентябре 2023 года Кулеба пригласил Блинкена в киевский McDonald's.

Блинкен прибыл в Киев во вторник утром для обсуждения с руководством страны ситуации на поле боя и вопросов оказания военной поддержки. Помимо Кулебы, он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.