О нас

Кулеба и Блинкен провели рабочую встречу в киевской пиццерии

Кулеба и Блинкен провели рабочую встречу в киевской пиццерии Глава МИД Украины пригласил Госсекретаря США Энтони Блинкена на рабочий ланч в одну из киевских пиццерий.
В регионе
14 мая 2024 г. 17:42
Кулеба и Блинкен провели рабочую встречу в киевской пиццерии

Глава МИД Украины пригласил Госсекретаря США Энтони Блинкена на рабочий ланч в одну из киевских пиццерий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Freedom, опубликовавший в Telegram-канале видео встречи в заведении.

Детали переговоров пока неизвестны.

Это не первый раз, когда украинский министр ведет Госсекретаря США в общепит. В сентябре 2023 года Кулеба пригласил Блинкена в киевский McDonald's.

Блинкен прибыл в Киев во вторник утром для обсуждения с руководством страны ситуации на поле боя и вопросов оказания военной поддержки. Помимо Кулебы, он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
14 мая 2024 г. 14:06
Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией
Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией
14 мая 2024 г. 13:45
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
13 мая 2024 г. 18:34
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
13 мая 2024 г. 15:30
Президент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля Харыбюльбюль в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше
11 мая 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
11 мая 2024 г. 13:20
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
11 мая 2024 г. 03:27
Президент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
10 мая 2024 г. 22:07
Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе
Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе
10 мая 2024 г. 18:20
Президент: Сегодня начинается новая история города Шуша
Президент: Сегодня начинается новая история города Шуша
10 мая 2024 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi