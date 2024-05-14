В Тбилиси протестующие попытались перекрыть автомобильное движение

Толпа демонстрантов, протестующих против законопроекта об иноагентах, направилась с территории парламента шествием по городу.

Толпа демонстрантов, протестующих против законопроекта об иноагентах, направилась с территории парламента шествием по городу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Демонстранты проводили очередную акцию протеста на проспекте Руставели перед зданием парламента. Они направились в сторону площади Героев после того как стало известно, что полиция начала задерживать там некоторых участников акции, которые пытались перекрыть автомобильное движение.

Протест против законопроекта об иноагентах продолжается в Тбилиси. Парламент Грузии уже принял законопроект в третьем чтении, несмотря на протесты.