Силы спецназа в Тбилиси начали задерживать участников акции протеста

У здания парламента Грузии силы спецназа начали задерживать участников акции протеста.

У здания парламента Грузии силы спецназа начали задерживать участников акции протеста. Среди задержанных лидер "Антиоккупационного движения" Давит Кацарава.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Сообщается, что после принятия скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", группа участников акции протеста сломала забор возле здания парламента.

Сотрудники МВД через громкоговорители требуют, чтобы митингующие покинули территорию возле парламента, в противном случае будут применены спецсредства и водометы. В парламенте Грузии введен красный уровень безопасности из-за беспорядков.

Отметим, что несмотря на акции протеста, парламент сегодня принял проект закона об иноагентах в третьем чтении.