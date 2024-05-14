Азербайджан представлен на фестивале Международного дня культуры в Анкаре

Азербайджан представлен на фестивале Международного дня культуры в Анкаре.

Азербайджан представлен на фестивале Международного дня культуры в Анкаре.

Как сообщает анкарское бюро Report, международный фестиваль прошел в Техническом университете OSTİM.

Азербайджан на данном мероприятии представили посольство Азербайджана в Турции и действующий при нем Азербайджанский культурный центр.

В рамках фестиваля на стенде были представлены издания об азербайджанской государственности, истории, культуре, книги, изданные по проекту Фонда Гейдара Алиева, сувениры, отражающие национальную культуру, ковры, а также образцы национальной кухни.