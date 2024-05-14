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Азербайджан представлен на фестивале Международного дня культуры в Анкаре

Азербайджан представлен на фестивале Международного дня культуры в Анкаре Азербайджан представлен на фестивале Международного дня культуры в Анкаре.
В регионе
14 мая 2024 г. 17:52
Азербайджан представлен на фестивале Международного дня культуры в Анкаре

Азербайджан представлен на фестивале Международного дня культуры в Анкаре.

Как сообщает анкарское бюро Report, международный фестиваль прошел в Техническом университете OSTİM.

Азербайджан на данном мероприятии представили посольство Азербайджана в Турции и действующий при нем Азербайджанский культурный центр.

В рамках фестиваля на стенде были представлены издания об азербайджанской государственности, истории, культуре, книги, изданные по проекту Фонда Гейдара Алиева, сувениры, отражающие национальную культуру, ковры, а также образцы национальной кухни.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ankarada keçirilən Beynəlxalq Mədəniyyət Günü Festivalında təmsil olunub

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