Мэр Еревана заразился коронавирусом

Некоторое время глава города будет находиться в отпуске

Мэр Еревана Айк Марутян заразился коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь городской администрации Акоп Карапетян.

По его словам, некоторое время глава города будет находиться в отпуске.

Согласно информации газеты "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), о наличии у себя коронавируса Марутян узнал, когда находился в Нагорном Карабахе, где до 18 ноября был с добровольческим отрядом "Ереван".

Отмечается, что в настоящее время его заменяет первый вице-мэр Грачья Саркисян.