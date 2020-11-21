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Мэр Еревана заразился коронавирусом

Мэр Еревана заразился коронавирусом Некоторое время глава города будет находиться в отпуске
В регионе
21 ноября 2020 г. 16:04
Мэр Еревана заразился коронавирусом

Мэр Еревана Айк Марутян заразился коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь городской администрации Акоп Карапетян.

По его словам, некоторое время глава города будет находиться в отпуске.

Согласно информации газеты "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), о наличии у себя коронавируса Марутян узнал, когда находился в Нагорном Карабахе, где до 18 ноября был с добровольческим отрядом "Ереван".

Отмечается, что в настоящее время его заменяет первый вице-мэр Грачья Саркисян.

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