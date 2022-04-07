Мэр Днепра посоветовал женщинам, детям и пожилым покинуть город

Мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал покинувшим город пока не возвращаться обратно, а также уехать определенным категориям граждан - женщинам, детям, пожилым людям.

Мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал покинувшим город пока не возвращаться обратно, а также уехать определенным категориям граждан - женщинам, детям, пожилым людям.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом мэр сказал во время брифинга.

Он также рекомендовал покинуть город тех, кто не работает на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре.

"Ситуация в Донбассе накаляется. Апрель будет "горячим". Большая просьба ко всем, кто имеет возможность, уехать. Я бы рекомендовал переждать в более безопасном месте", - посоветовал мэр Днепра.

Филатов попросил переселенцев из "горячих точек" на востоке страны ехать транзитом в западные области, поскольку там будет безопаснее. "Многие сейчас движутся через наш областной центр. Нам очень помогает, что запущен прямой эвакуационный поезд из Покровска. Тем не менее, большое количество людей едут частным транспортом и автобусами. Рекомендую им двигаться дальше", - отметил он.

По его словам, в настоящее время в Днепре коммунальные предприятия и больницы работают в штатном режиме, есть запас лекарств на несколько месяцев. Кроме того, город ожидает партию медикаментов из Израиля.