О нас
Аудио новости

Мэр Днепра посоветовал женщинам, детям и пожилым покинуть город

Мэр Днепра посоветовал женщинам, детям и пожилым покинуть город Мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал покинувшим город пока не возвращаться обратно, а также уехать определенным категориям граждан - женщинам, детям, пожилым людям.
В регионе
7 апреля 2022 г. 15:26
Мэр Днепра посоветовал женщинам, детям и пожилым покинуть город

Мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал покинувшим город пока не возвращаться обратно, а также уехать определенным категориям граждан - женщинам, детям, пожилым людям.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом мэр сказал во время брифинга.

Он также рекомендовал покинуть город тех, кто не работает на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре.

"Ситуация в Донбассе накаляется. Апрель будет "горячим". Большая просьба ко всем, кто имеет возможность, уехать. Я бы рекомендовал переждать в более безопасном месте", - посоветовал мэр Днепра.

Филатов попросил переселенцев из "горячих точек" на востоке страны ехать транзитом в западные области, поскольку там будет безопаснее. "Многие сейчас движутся через наш областной центр. Нам очень помогает, что запущен прямой эвакуационный поезд из Покровска. Тем не менее, большое количество людей едут частным транспортом и автобусами. Рекомендую им двигаться дальше", - отметил он.

По его словам, в настоящее время в Днепре коммунальные предприятия и больницы работают в штатном режиме, есть запас лекарств на несколько месяцев. Кроме того, город ожидает партию медикаментов из Израиля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Dnipro mayor advises women, children, elderly to leave city

Самое читаемое

Установлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
ФотоУстановлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
3 апреля 2022 г. 07:15
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
1 апреля 2022 г. 15:14
Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
ФотоСтрашные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
4 апреля 2022 г. 08:46
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50
МЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
ФотоМЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
3 апреля 2022 г. 04:30
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
1 апреля 2022 г. 10:06
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
6 апреля 2022 г. 09:18
Текущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
ФотоТекущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
3 апреля 2022 г. 12:43
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
6 апреля 2022 г. 18:20
Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав
Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав
3 апреля 2022 г. 04:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi