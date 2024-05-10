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Страны ЕС с начала года депортировали свыше 1 тыс. граждан Грузии

Страны ЕС с начала года депортировали свыше 1 тыс. граждан Грузии Страны Евросоюза в первом квартале 2024 года приняли решение о депортации на родину 1 015 грузинских граждан, трех из которых Грузия отказалась принимать в рамках соглашения о реадмиссии.
В регионе
10 мая 2024 г. 09:38
Страны ЕС с начала года депортировали свыше 1 тыс. граждан Грузии

Страны Евросоюза в первом квартале 2024 года приняли решение о депортации на родину 1 015 грузинских граждан, трех из которых Грузия отказалась принимать в рамках соглашения о реадмиссии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в материалах МВД Грузии.

Среди выдворенных 628 мужчин и 159 женщин.

Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии (611 человек), затем идут Франция (165), Греция (32), Швейцария (34), Польша (29), Италия (23) и Испания (16).

Согласно данным МВД, власти Грузии отказали трем депортированным в возвращении на родину в рамках соглашения о реадмиссии. Их собирались депортировать из Германии, Румынии и Греции.

C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.

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Версия на английском языке Number of Georgian citizens deported from EU countries announced
Версия на азербайджанском языке Aİ ölkələrindən deportasiya olunan Gürcüstan vətəndaşlarının sayı açıqlanıb

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