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Президент Армении подтвердил решимость в построении добрососедских отношений с соседями

Президент Армении подтвердил решимость в построении добрососедских отношений с соседями Президент Армении Ваагн Хачатурян в ходе встречи с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом подтвердил твердую решимость и однозначную позицию Армении в построении добрососедских отношений с соседними странами.
В регионе
10 мая 2024 г. 10:34
Президент Армении подтвердил решимость в построении добрососедских отношений с соседями

Президент Армении Ваагн Хачатурян в ходе встречи с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом подтвердил твердую решимость и однозначную позицию Армении в построении добрососедских отношений с соседними странами.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Аппарат президента Армении.

Хачатурян отметил, что подтверждением тому является процесс демаркации границы, который в настоящее время проводится между Арменией и Азербайджаном.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о региональных и глобальных событиях и существующих вызовах. Обе стороны подчеркнули важность урегулирования горячих конфликтов путем мирных переговоров.

Они также обсудили сотрудничество между Арменией и США.

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Версия на английском языке Armenian President: ‘We are determined to establish friendly relations with neighboring countries’
Версия на азербайджанском языке Ermənistan prezidenti: Qonşu ölkələrlə mehriban münasibətlər qurmaqda qətiyyətliyik

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