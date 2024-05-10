Президент Армении подтвердил решимость в построении добрососедских отношений с соседями

Президент Армении Ваагн Хачатурян в ходе встречи с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом подтвердил твердую решимость и однозначную позицию Армении в построении добрососедских отношений с соседними странами.

Президент Армении Ваагн Хачатурян в ходе встречи с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом подтвердил твердую решимость и однозначную позицию Армении в построении добрососедских отношений с соседними странами.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Аппарат президента Армении.

Хачатурян отметил, что подтверждением тому является процесс демаркации границы, который в настоящее время проводится между Арменией и Азербайджаном.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о региональных и глобальных событиях и существующих вызовах. Обе стороны подчеркнули важность урегулирования горячих конфликтов путем мирных переговоров.

Они также обсудили сотрудничество между Арменией и США.