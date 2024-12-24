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Мдинарадзе: Оппозиция стремится нанести Грузии максимальный ущерб

Мдинарадзе: Оппозиция стремится нанести Грузии максимальный ущерб Оппозиция не сможет использовать заключение БДИПЧ/ОБСЕ для спекуляций.
В регионе
24 декабря 2024 г. 12:30
Мдинарадзе: Оппозиция стремится нанести Грузии максимальный ущерб

Следственные органы Грузии должны проверить наличие признаков преступления в связи с призывами оппозиции к армии не подчиняться властям.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

Он также обвинил оппозицию в попытке создать хаос в стране: "Вы [оппозиция] в агонии и пытаетесь нанести максимальный ущерб. Но вы не добьетесь успеха".

Мдинарадзе считает, что оппозиция не сможет использовать заключение БДИПЧ/ОБСЕ [по итогам парламентских выборов 26 октября] для спекуляций.

"Оппозиция крайне негативно оценила предварительное заключение, а теперь радуется итоговому, хотя оно по сути идентично. Оно просто представлено в более развернутой форме", – отметил он.

По его словам, в данном случае в заключении вообще не затронуты те вопросы, на которых спекулировала оппозиция. "Нет упоминания и о 300 тысячах якобы сфальсифицированных голосов", - сказал он, отметив, что даже в случае с эмигрантами, участвовавшими в выборах за рубежом, замечаний нет.

Исполнительный секретарь отметил, что, сначала они [оппозиция] оценивали это [доклад] как катастрофу, а теперь говорят, что это якобы хорошо. "Такая непоследовательность явно демонстрирует, что их не интересует содержание заключения, а лишь то, как его использовать в своей пропаганде. Однако эта спекуляция не пройдет", – подчеркнул Мамука Мдинарадзе.

Он добавил, что неадекватные заявления президента Саломе Зурабишвили связаны ее с тяжелым эмоциональным состоянием.

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Версия на английском языке Mdinaradze: Opposition seeks to inflict maximum damage on Georgia
Версия на азербайджанском языке “Gürcü Arzusu”nun icraçı katibi: Müxalifət ölkəyə ən böyük zərəri verməyə çalışır

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