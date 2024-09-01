МЧС РФ: Выживших при крушении вертолета Ми-8 нет

Выживших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке нет.

Выживших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке нет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

На борту вертолета находилось 22 человека - 19 туристов и 3 члена экипажа.

Ранее вертолет МЧС России со спасателями на борту вылетел к месту крушения вертолета, который разбился, врезавшись в сопку.

"Борт МЧС России вылетел к месту крушения вертолета Ми-8Т, который 31 августа не вышел вовремя на связь. На борту воздушного судна спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 8 человек. В качестве приоритетной версии рассматривается ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях. В тумане пилот мог не заметить сопку и задеть ее склон", - сказали в штабе МЧС.

Также будут рассмотрена версии отказа техники, однако она пока не считается основной, добавил представитель штаба.

11.38

Пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 по предварительным данным, потерпел крушение.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МЧС региона.

Сообщается, что его обломки обнаружили с воздуха.

Вертолет Ми-8 пропал накануне, 31 августа. Воздушное судно принадлежит авиакомпании "Витязь Аэро". По данным Росавиации, на борту было 22 человека - 19 туристов и 3 члена экипажа.

К его поискам был подключен военно-транспортный самолет Ан-26.