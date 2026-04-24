МЧС РФ предупреждает об угрозе оползней в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне

Масштабный сход оползней возможен в российских регионах Дагестан и Чечня, пострадавших от наводнения в марте-апреле.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

"В пострадавших регионах остро стоит проблема активизации оползневых процессов. Это создает дополнительные сложности при проведении аварийно-восстановительных работ", - сказал Куренков.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане и Чечне. В обоих регионах введен режим ЧС федерального уровня.

Согласно последним данным, подтопленными в Дагестане оказались более 9,8 тыс. домов. Поврежденными признаны более 7,1 тыс. жилых домов. Жертвами наводнения в Дагестане стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали.

В Чечне в результате дождей повреждены свыше 3 тыс. домов.