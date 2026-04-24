    Dağıstan və Çeçenistanda genişmiqyaslı torpaq sürüşmələri baş verə bilər

    Mart-aprel aylarında seldən zərər çəkmiş Rusiyanın Dağıstan və Çeçenistan regionlarında genişmiqyaslı torpaq sürüşmələri mümkündür.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) rəhbəri Aleksandr Kurenkov bildirib.

    "Zərər çəkmiş regionlarda sürüşmə proseslərinin aktivləşməsi problemi kəskin şəkildə mövcuddur. Bu, qəza-bərpa işlərinin aparılması zamanı əlavə çətinliklər yaradır", - Kurenkov deyib.

    28 mart və 4-5 aprel tarixlərində yağan güclü yağışlar Dağıstan və Çeçenistanda genişmiqyaslı sellərə səbəb olub. Hər iki regionda federal səviyyəli fövqəladə hal rejimi tətbiq edilib.

    Son məlumatlara görə, Dağıstanda 9,8 mindən çox ev su altında qalıb. 7,1 mindən çox yaşayış evinin zədələndiyi müəyyən edilib. Dağıstanda daşqın nəticəsində altı nəfər ölüb, 6,2 mindən çox insan zərər çəkib.

    Çeçenistanda yağışlar nəticəsində 3 mindən çox ev zədələnib.

    МЧС РФ предупреждает об угрозе оползней в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне

    Son xəbərlər

    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    21:03

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın qadın güləşçisi Ruzanna Məmmədova beşinci olub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti