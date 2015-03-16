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    МЧС: опознаны тела 17 погибших при пожаре в торговом центре в Казани

    Среди раненых три азербайджанца

    Баку. 16 марта. REPORT. AZ/ Опознаны тела всех погибших при пожаре в торговом центре "Адмирал" в Казани. Как сообщил Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе МЧС Татарстана.

    Число жертв трагедии составило 17 человек.

    Как сообщалось ранее, среди них один гражданин Азербайджана. 

    Спасатели расчистили от завалов более половины территории обрушенных конструкций ТЦ. 

    Согласно пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана, среди раненых  в результате пожара три азербайджанца. 

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