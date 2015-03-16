МЧС: опознаны тела 17 погибших при пожаре в торговом центре в Казани

Баку. 16 марта. REPORT. AZ/ Опознаны тела всех погибших при пожаре в торговом центре "Адмирал" в Казани. Как сообщил Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Число жертв трагедии составило 17 человек.

Как сообщалось ранее, среди них один гражданин Азербайджана.

Спасатели расчистили от завалов более половины территории обрушенных конструкций ТЦ.

Согласно пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана, среди раненых в результате пожара три азербайджанца.