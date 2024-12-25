Минздрав Казахстана: 28 человек выжили, четверо погибли после падения самолета близ Актау

25 человек доставлены в больницу после падения самолета близ Актау.

Число выживших при крушении самолета в Казахстане выросло до 28 человек, из них двое детей. На месте проишествия обнаружили тела 4 погибших.

Как передает Report, об этом сообщили в оперативные службы.

Как сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области. На место происшествия мобилизованы 23 бригады скорой медицинской помощи.

Сегодня из Астаны в Актау вылетает борт санитарной авиации, с бригадой специалистов в составе хирургов, травматологов.

12.04

25 человек доставлены в больницу после падения самолета AZAL близ Актау.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщили в МЧС Казахстана.

На борту самолета находилось 67 человек, в том числе 5 членов экипажа.

"По пострадавшим информация уточняется. Предварительно имеются 25 выживших человек из них 22 человек доставлены в больницу", - отмечает ведомство.

Всего задействованы 150 личного состава, 45 единиц техники ДЧС, НГПС, ДП.

Списки пассажиров уточняются.