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Минздрав Казахстана: 28 человек выжили, четверо погибли после падения самолета близ Актау

Минздрав Казахстана: 28 человек выжили, четверо погибли после падения самолета близ Актау 25 человек доставлены в больницу после падения самолета близ Актау.
В регионе
25 декабря 2024 г. 12:45
Минздрав Казахстана: 28 человек выжили, четверо погибли после падения самолета близ Актау

Число выживших при крушении самолета в Казахстане выросло до 28 человек, из них двое детей. На месте проишествия обнаружили тела 4 погибших.

Как передает Report, об этом сообщили в оперативные службы.

Как сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области. На место происшествия мобилизованы 23 бригады скорой медицинской помощи.

Сегодня из Астаны в Актау вылетает борт санитарной авиации, с бригадой специалистов в составе хирургов, травматологов.

12.04

25 человек доставлены в больницу после падения самолета AZAL близ Актау.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщили в МЧС Казахстана.

На борту самолета находилось 67 человек, в том числе 5 членов экипажа.

"По пострадавшим информация уточняется. Предварительно имеются 25 выживших человек из них 22 человек доставлены в больницу", - отмечает ведомство.

Всего задействованы 150 личного состава, 45 единиц техники ДЧС, НГПС, ДП.

Списки пассажиров уточняются.

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Версия на английском языке 28 survive plane crash near Kazakhstan's Aktau
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan FHN: Aktau yaxınlığında təyyarə qəzasından sonra 25 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib

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