Масуд Пезешкиан встретился с Антониу Гутерришем в Нью-Йорке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как сообщает Report, об этом сообщила администрация президента Ирана.

Согласно информации, Пезешкиан заявил Гутерришу, что Иран продолжает диалог с США: "Иран не покидал стол переговоров. Основываясь на предыдущем опыте, Иран больше не доверяет США".

"Иран хочет мира и безопасности в регионе. Эта страна не позволит внешнему давлению подчинить ее", - подчеркнул Пезешкиан.

Гутерриш, в свою очередь, заявил, что в нынешних сложных условиях необходимо продолжать усилия по поиску политического и дипломатического решения.