Масуд Пезешкиан встретился с Антониу Гутерришем в Нью-Йорке
В регионе
- 26 сентября, 2026
- 06:21
Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Как сообщает Report, об этом сообщила администрация президента Ирана.
Согласно информации, Пезешкиан заявил Гутерришу, что Иран продолжает диалог с США: "Иран не покидал стол переговоров. Основываясь на предыдущем опыте, Иран больше не доверяет США".
"Иран хочет мира и безопасности в регионе. Эта страна не позволит внешнему давлению подчинить ее", - подчеркнул Пезешкиан.
Гутерриш, в свою очередь, заявил, что в нынешних сложных условиях необходимо продолжать усилия по поиску политического и дипломатического решения.
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