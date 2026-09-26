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    Масуд Пезешкиан встретился с Антониу Гутерришем в Нью-Йорке

    В регионе
    • 26 сентября, 2026
    • 06:21
    Масуд Пезешкиан встретился с Антониу Гутерришем в Нью-Йорке

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

    Как сообщает Report, об этом сообщила администрация президента Ирана.

    Согласно информации, Пезешкиан заявил Гутерришу, что Иран продолжает диалог с США: "Иран не покидал стол переговоров. Основываясь на предыдущем опыте, Иран больше не доверяет США".

    "Иран хочет мира и безопасности в регионе. Эта страна не позволит внешнему давлению подчинить ее", - подчеркнул Пезешкиан.

    Гутерриш, в свою очередь, заявил, что в нынешних сложных условиях необходимо продолжать усилия по поиску политического и дипломатического решения.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Масуд Пезешкиан Антониу Гутерриш
    Pezeşkian: İran artıq ABŞ-yə etibar etmir
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