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    Pezeşkian: İran artıq ABŞ-yə etibar etmir

    Region
    • 26 sentyabr, 2026
    • 05:09
    Pezeşkian: İran artıq ABŞ-yə etibar etmir

    İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Nyu-Yorkda BMT baş katibi Antonio Quterreşlə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Administrasiyası məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Pezeşkian Quterreşə İranın ABŞ ilə dialoqu davam etdirdiyini bildirib: "İran danışıqlar masasından ayrılmayıb. İran keçmiş təcrübələrə əsaslanaraq, artıq ABŞ-yə etibar etmir".

    "İran regionda sülh və təhlükəsizlik istəyir. Bu ölkə xarici təzyiqlərin onu ram etməsinə imkan verməyəcək", - Pezeşkian vurğulayıb.

    Quterreş isə öz növbəsində bildirib ki, hazırkı mürəkkəb şəraitdə siyasi və diplomatik həll yolu tapmaq səyləri davam etdirilməlidir.

    Məsud Pezeşkian ABŞ-İran danışıqları Antoniu Quterreş
    Масуд Пезешкиан встретился с Антониу Гутерришем в Нью-Йорке
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