Масуд Пезешкиан: Политика США на Ближнем Востоке сближает исламские страны

Иран считает, что политика США на Ближнем Востоке способствует сближению исламских стран.

Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с министром внутренних дел Пакистана Мохсеном Резой Накви.

"Мы считаем, что действия и давление США создали условия для сближения исламских стран и расширения устойчивого взаимодействия между ними. Многочисленные встречи и консультации между делегациями Ирана и Пакистана являются наглядным примером этого процесса", - подчеркнул Пезешкиан.

По его словам, Иран и Пакистан являются одними из влиятельных государств региона и обладают значительным человеческим потенциалом и богатыми ресурсами.

"Если мы объединим этот потенциал, будем действовать сообща и опираться на внутренние и региональные возможности, то сможем удовлетворить многие наши потребности", - отметил президент.

Министр внутренних дел Пакистана подчеркнул решимость двух стран и далее развивать отношения и сотрудничество во всех сферах.