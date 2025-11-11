Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Masdar создаст крупнейший в Узбекистане проект аккумуляторного хранения энергии

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 13:41
    Masdar создаст крупнейший в Узбекистане проект аккумуляторного хранения энергии

    Компания Masdar, мировой лидер в области чистой энергетики, подписала соглашение с "Узэнергосбыт", государственным совместным предприятием Узбекистана, для реализации крупнейшего в стране автономного проекта по хранению электроэнергии (BESS) - Zarafshan BESS.

    Как передает Report со ссылкой на Masdar, соглашение о предоставлении услуг по аккумуляторному хранению энергии было подписано на Международной нефтегазовой выставке и конференции в Абу-Даби (ADIPEC).

    Проект Zarafshan BESS станет первой фазой национальной программы по созданию аккумуляторных систем хранения энергии в Узбекистане, реализуемой после подписанного в декабре 2023 года соглашения Masdar с Министерством энергетики и Министерством инвестиций, промышленности и торговли о развитии до 575 МВт / 1,15 ГВт/ч BESS по всей территории страны.

    Первая фаза, способная хранить до 300 МВт / 600 МВт·ч электроэнергии (что эквивалентно потреблению около 1,3 млн домохозяйств в течение двух часов), будет подключена к подстанции Мурунау. Вторая фаза в 300 МВт / 600 МВт·ч обеспечит расширение комплекса Zarafshan.

    После ввода в эксплуатацию в третьем квартале 2028 года Zarafshan BESS повысит надежность и гибкость энергосети Узбекистана, поддерживая цель страны по генерации 54% электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году и способствуя долгосрочному достижению целей по углеродной нейтральности.

    Узбекистан Masdar соглашение хранение электроэнергии

    Последние новости

    14:19

    Геворг Папоян пожелал первым попробовать хлеб из казахстанской пшеницы

    В регионе
    14:02

    МИД Афганистана: Кабул стремится к конструктивным отношениям с Казахстаном

    Другие страны
    13:59

    В Чечне 20 человек пострадали из-за обрушения балкона во время похорон

    В регионе
    13:54

    Фатима Шафизаде: Организация ЧЕ по гимнастике в Гяндже — отличная инициатива

    Индивидуальные
    13:54

    Рэнкинг НБКО Азербайджана по уставному капиталу (01.01.2025)

    Финансы
    13:41

    Masdar создаст крупнейший в Узбекистане проект аккумуляторного хранения энергии

    В регионе
    13:39

    ВСУ нанесли удары по Саратовскому НПЗ и морскому нефтяному терминалу в Крыму

    Другие страны
    13:28

    Límite Informativo: Азербайджан на WUF13 представит инновационные решения по "умным городам"

    Внешняя политика
    13:21

    Глава МИД Бахрейна принял посла Азербайджана по случаю завершения его дипмиссии

    Внешняя политика
    Лента новостей