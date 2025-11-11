Masdar создаст крупнейший в Узбекистане проект аккумуляторного хранения энергии

Компания Masdar, мировой лидер в области чистой энергетики, подписала соглашение с "Узэнергосбыт", государственным совместным предприятием Узбекистана, для реализации крупнейшего в стране автономного проекта по хранению электроэнергии (BESS) - Zarafshan BESS.

Как передает Report со ссылкой на Masdar, соглашение о предоставлении услуг по аккумуляторному хранению энергии было подписано на Международной нефтегазовой выставке и конференции в Абу-Даби (ADIPEC).

Проект Zarafshan BESS станет первой фазой национальной программы по созданию аккумуляторных систем хранения энергии в Узбекистане, реализуемой после подписанного в декабре 2023 года соглашения Masdar с Министерством энергетики и Министерством инвестиций, промышленности и торговли о развитии до 575 МВт / 1,15 ГВт/ч BESS по всей территории страны.

Первая фаза, способная хранить до 300 МВт / 600 МВт·ч электроэнергии (что эквивалентно потреблению около 1,3 млн домохозяйств в течение двух часов), будет подключена к подстанции Мурунау. Вторая фаза в 300 МВт / 600 МВт·ч обеспечит расширение комплекса Zarafshan.

После ввода в эксплуатацию в третьем квартале 2028 года Zarafshan BESS повысит надежность и гибкость энергосети Узбекистана, поддерживая цель страны по генерации 54% электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году и способствуя долгосрочному достижению целей по углеродной нейтральности.