Марта Кос: Вместе с Зеленским отдали дань уважения тем, кто рискует жизнью ради свободы
В регионе
- 01 октября, 2025
- 16:05
Находящиеся с визитом в Украине комиссар по расширению ЕС и политике добрососедства Марта Кос и министр по европейским делам Дании Мари Бьерре вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским приняли участие в мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества.
Как передает Report, об этом Кос написала в соцсети Х.
"Мы отдали дань уважения всем тем, кто рискует своей жизнью, защищая свободу и независимость. За Украину и за остальную Европу", - отметила она.
Honoured to join President @ZelenskyyUa in Kyiv on Defenders Day.— Marta Kos (@MartaKosEU) October 1, 2025
Together with @marie_bjerre 🇩🇰, we paid tribute to all those who risk their lives to safeguard freedom and independence.
For Ukraine 🇺🇦 and for the rest of Europe 🇪🇺 pic.twitter.com/EfnskMNKCP
