Марта Кос: Вместе с Зеленским отдали дань уважения тем, кто рискует жизнью ради свободы

Находящиеся с визитом в Украине комиссар по расширению ЕС и политике добрососедства Марта Кос и министр по европейским делам Дании Мари Бьерре вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским приняли участие в мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества.

Как передает Report, об этом Кос написала в соцсети Х.

"Мы отдали дань уважения всем тем, кто рискует своей жизнью, защищая свободу и независимость. За Украину и за остальную Европу", - отметила она.