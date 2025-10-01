Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Марта Кос: Вместе с Зеленским отдали дань уважения тем, кто рискует жизнью ради свободы

    В регионе
    • 01 октября, 2025
    • 16:05
    Марта Кос: Вместе с Зеленским отдали дань уважения тем, кто рискует жизнью ради свободы

    Находящиеся с визитом в Украине комиссар по расширению ЕС и политике добрососедства Марта Кос и министр по европейским делам Дании Мари Бьерре вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским приняли участие в мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества.

    Как передает Report, об этом Кос написала в соцсети Х.

    "Мы отдали дань уважения всем тем, кто рискует своей жизнью, защищая свободу и независимость. За Украину и за остальную Европу", - отметила она.

