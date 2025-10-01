İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Marta Kos: Zelenski ilə birlikdə azadlıq uğrunda həyatını riskə atanlara ehtiramımızı bildirdik

    Region
    • 01 oktyabr, 2025
    • 16:24
    Marta Kos: Zelenski ilə birlikdə azadlıq uğrunda həyatını riskə atanlara ehtiramımızı bildirdik

    Ukraynada səfərdə olan Avropa İttifaqının genişlənmə və qonşuluq siyasəti üzrə komissarı Marta Kos və Danimarkanın Avropa məsələləri naziri Mari Byerre Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə birlikdə Vətən müdafiəçisi gününə həsr olunmuş tədbirdə iştirak ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kos "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Biz azadlıq və müstəqilliyi müdafiə edərək Ukrayna və Avropanın yerdə qalan hissəsi üçün həyatını təhlükəyə atan hər kəsə ehtiramımızı bildirdik", - o qeyd edib.

    Марта Кос: Вместе с Зеленским отдали дань уважения тем, кто рискует жизнью ради свободы

