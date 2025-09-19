Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Марта Кос: ЕС выделит Армении более 200 млн евро на развитие экономики и на реформы

    • 19 сентября, 2025
    • 17:18
    Марта Кос: ЕС выделит Армении более 200 млн евро на развитие экономики и на реформы

    ЕС выделит свыше 200 млн евро на экономическое развитие Армении.

    Как сообщает Report, об этом комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила сегодня в Ереване на совместной пресс-конференции с вице-премьером Армении Мгером Григоряном.

    "Я объявляю, что мы (ЕС - ред.) запускаем второй этап программы повышения устойчивости и роста для Армении. Это означает, что более 200 млн евро будут направлены на поддержку инвестиций в развитие связи, устойчивости и бизнеса в Армении", - сказала Кос.

    По ее словам, данная программа направлена на поддержку реформ в отраслях, имеющих важное значение для Армении:

    "По этой причине мы согласились на запуск конференции высокого уровня".

    Лента новостей