Марта Кос: ЕС выделит Армении более 200 млн евро на развитие экономики и на реформы
В регионе
- 19 сентября, 2025
- 17:18
ЕС выделит свыше 200 млн евро на экономическое развитие Армении.
Как сообщает Report, об этом комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила сегодня в Ереване на совместной пресс-конференции с вице-премьером Армении Мгером Григоряном.
"Я объявляю, что мы (ЕС - ред.) запускаем второй этап программы повышения устойчивости и роста для Армении. Это означает, что более 200 млн евро будут направлены на поддержку инвестиций в развитие связи, устойчивости и бизнеса в Армении", - сказала Кос.
По ее словам, данная программа направлена на поддержку реформ в отраслях, имеющих важное значение для Армении:
"По этой причине мы согласились на запуск конференции высокого уровня".
Последние новости
17:34
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину АзербайджанаВнутренняя политика
17:31
Фото
В Казахстане представлены возможности люксового туризма АзербайджанаТуризм
17:30
Еврокомиссар: Готовим программу межрегионального взаимодействия через Южный Кавказ и ТурциюВ регионе
17:28
Кая Каллас: Полный запрет на импорт российского СПГ предлагается ввести к январю 2027 годаДругие страны
17:28
Фото
Состоялись День выпускников и конкурс волонтеров SOCARЭнергетика
17:28
Заседание Совета партнерства ЕС-Армения пройдет до конца года в БрюсселеВ регионе
17:18
Марта Кос: ЕС выделит Армении более 200 млн евро на развитие экономики и на реформыВ регионе
17:13
Каллас о 19-ом пакете санкций: Любой источник дохода РФ для продолжения агрессии является мишеньюДругие страны
17:05
Фото