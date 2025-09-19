İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Aİ Ermənistana 200 milyon avrodan çox vəsait ayıracaq

    Region
    • 19 sentyabr, 2025
    • 17:30
    Aİ Ermənistana 200 milyon avrodan çox vəsait ayıracaq

    Avropa İttifaqı (Aİ) Ermənistanın iqtisadi inkişafı üçün 200 milyon avrodan çox vəsait ayıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos bu gün İrəvanda Ermənistanın Baş nazirinin müavini Mqer Qriqoryanla birgə mətbuat konfransında bildirib.

    "Ermənistan üçün dayanıqlılıq və inkişaf proqramının ikinci mərhələsini başlatdığımızı elan edirəm. Bu o deməkdir ki, Ermənistanda əlaqələrin, dayanıqlılığın və biznesin inkişafına investisiyaların dəstəklənməsinə 200 milyon avrodan çox vəsait yönəldiləcək", - komissar bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu proqram Ermənistan üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən sahələrdə islahatların dəstəklənməsinə xidmət edir: "Bu səbəbdən biz yüksək səviyyəli konfransa razılıq verdik".

    Avropa İttifaqı Ermənistan proqram vəsait
    Марта Кос: ЕС выделит Армении более 200 млн евро на развитие экономики и на реформы
    EU to allocate over €200M to Armenia

    Son xəbərlər

    19:02

    Sahibə Qafarova Malayziya Parlamenti Nümayəndələr Palatasının sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    19:01

    "Zirə" – "Şamaxı" matçında hesab açılıb

    Futbol
    18:46

    Rusiya qırıcıları Estoniyanın hava məkanını pozub

    Digər ölkələr
    18:45

    KİV: Trampın helikopteri Londonda təcili eniş edib

    Digər ölkələr
    18:41

    Bakıda və bir neçə rayonda yaşıllıqlara 165 min manatdan çox ziyan vurulub

    Ekologiya
    18:35
    Foto

    Biləsuvarda "PeşəFest" keçirilib

    Sosial müdafiə
    18:27

    Azərbaycan və Slovakiyanın baş prokurorları Əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıblar

    Xarici siyasət
    18:07

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin kuboku "Odlar Yurdu"na həsr olunub

    Formula 1
    18:02

    Bütün dünya Azərbaycan xalqını müzəffər xalq kimi tanıyır – RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti