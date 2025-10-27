Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Марта Кос: ЕС в ноябре утвердит новый механизм приостановки безвизового режима с Грузией

    В регионе
    • 27 октября, 2025
    • 16:28
    Марта Кос: ЕС в ноябре утвердит новый механизм приостановки безвизового режима с Грузией

    Евросоюз разрабатывает новый механизм приостановки безвизового режима с Грузией, который будет утвержден в ноябре.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

    "После этого будем рассматривать самые разные опции и возможности [касательно безвиза с Грузией]. "Грузинской мечте" нужно просто прислушаться и присмотреться к тому, что мы делаем в Европе. Должна еще раз повторить: Грузия - страна-кандидат. Получение страной этого статуса налагает на нее ответственность и обязательства, и если страна их не выполняет, мы не можем говорить о том, что Грузия идет по европейскому пути", - сказала она.

    Кос также отметила, что с учетом кризиса в отношениях между ЕС и Грузией, страна не сможет стать членом объединения даже в 2030 году.

