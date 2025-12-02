Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Марта Кос: ЕС и Армения в Брюсселе подпишут новую повестку партнерства

    В регионе
    02 декабря, 2025
    • 10:24
    Марта Кос: ЕС и Армения в Брюсселе подпишут новую повестку партнерства

    Армения и Евросоюз подпишут "Повестку дня стратегического партнерства" по итогам заседания Совета партнерства, которое состоится в Брюсселе 2 декабря.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила верховный комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

    Документ подпишут верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас и глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

    "Состоится заседание Совета партнерства Евросоюз-Армения, в ходе которого мы примем новую "Повестку дня стратегического партнерства" между Арменией и Евросоюзом, которая станет планом действий, дорожной картой того, что мы можем сделать", - сказала она.

    Поддержка будет способствовать экономическому развитию Армении и укреплению институтов. Новая повестка партнерства будет включать сотрудничество в области обороны и безопасности.

    Кос добавила, что ЕС поддержит Армению в противодействии возможным гибридным угрозам, распространению дезинформации и кибератакам в преддверии предстоящих парламентских выборов.

    Ранее сообщалось о том, что по итогам обсуждений Каллас, Марта и Мирзоян проведут совместную пресс-конференцию.

