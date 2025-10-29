Мака Бочоришвили: Сложно ожидать объективной оценки от Брюсселя

Сложно ожидать объективных и положительных оценок от Брюсселя, поскольку для Евросоюза вопрос интеграции является политическим инструментом.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в связи с докладом Еврокомиссии о расширении, публикация которого запланирована на 4 ноября.

"В целом, мы видим, что все вопросы, связанные с евроинтеграцией, используются и инструментируются Брюсселем в политических целях. Не исключаю, что этот доклад также станет своего рода инструментом в этом направлении", – сказала она.

По словам Бочоришвили, Брюссель менее склонен объективно оценивать происходящие в Грузии процессы, поэтому она не ожидает позитивных оценок в докладе.

Глава МИД добавила, что Грузия добросовестно выполняет свои международные обязательства и получила благодарственное письмо от ЕС за проделанную работу: "Недавно мы получили письмо от ЕС, выражающее признательность за то, насколько хорошо Грузия выполняет свои обязательства в рамках сотрудничества, и за добросовестное осуществление всех мер, чтобы Грузия не обходила санкции".

Бочоришвили считает, что многие обвинения в адрес Грузии по поводу обхода санкций необоснованны, и исходят из стран, где подобные случаи наблюдаются гораздо чаще.