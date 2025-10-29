Мака Бочоришвили: Сложно ожидать объективной оценки от Брюсселя
- 29 октября, 2025
- 18:28
Сложно ожидать объективных и положительных оценок от Брюсселя, поскольку для Евросоюза вопрос интеграции является политическим инструментом.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в связи с докладом Еврокомиссии о расширении, публикация которого запланирована на 4 ноября.
"В целом, мы видим, что все вопросы, связанные с евроинтеграцией, используются и инструментируются Брюсселем в политических целях. Не исключаю, что этот доклад также станет своего рода инструментом в этом направлении", – сказала она.
По словам Бочоришвили, Брюссель менее склонен объективно оценивать происходящие в Грузии процессы, поэтому она не ожидает позитивных оценок в докладе.
Глава МИД добавила, что Грузия добросовестно выполняет свои международные обязательства и получила благодарственное письмо от ЕС за проделанную работу: "Недавно мы получили письмо от ЕС, выражающее признательность за то, насколько хорошо Грузия выполняет свои обязательства в рамках сотрудничества, и за добросовестное осуществление всех мер, чтобы Грузия не обходила санкции".
Бочоришвили считает, что многие обвинения в адрес Грузии по поводу обхода санкций необоснованны, и исходят из стран, где подобные случаи наблюдаются гораздо чаще.