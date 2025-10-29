İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Maka Boçorişvili: Brüsseldən obyektiv qiymətləndirmə gözləmək çətindir

    Region
    • 29 oktyabr, 2025
    • 17:54
    Maka Boçorişvili: Brüsseldən obyektiv qiymətləndirmə gözləmək çətindir

    Brüsseldən obyektiv və müsbət qiymətləndirmələr gözləmək çətindir, çünki Avropa İttifaqı inteqrasiya məsələlərini tez-tez siyasi məqsədlərlə əlaqələndirir.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili Avropa Komissiyasının noyabrın 4-də dərc olunacaq genişlənmə hesabatı ilə bağlı açıqlamasında belə deyib.

    "Ümumiyyətlə, biz görürük ki, Brüssel Avropaya inteqrasiya ilə bağlı bütün məsələlərdən siyasi məqsədlər üçün istifadə edir və alətləşdirir. İstisna etmirəm ki, bu hesabat da bu istiqamətdə bir növ alət olacaq", – deyə Boçorişvili qeyd edib.

    Nazirin sözlərinə görə, Avropa strukturları Gürcüstanda baş verən proseslərə obyektiv yanaşmağa o qədər də maraqlı deyillər.

    M.Boçorişvili əlavə edib ki, Gürcüstan beynəlxalq öhdəliklərini vicdanla yerinə yetirir və Avropa İttifaqından (Aİ) bu istiqamətdə görülən işlərə görə təşəkkür məktubu alıb:

    "Bu yaxınlarda biz Avropa İttifaqından Gürcüstanın əməkdaşlıq çərçivəsində götürdüyü öhdəlikləri nə qədər yaxşı yerinə yetirdiyini və Gürcüstanın sanksiyalardan yan keçməməsi üçün bütün tədbirləri vicdanla həyata keçirdiyini ifadə edən təşəkkür məktubu aldıq".

    Boçorişvili vurğulayıb ki, Gürcüstana qarşı sanksiyalardan yayınmaqla bağlı səslənən ittihamların bir çoxu əsassızdır və bu iddialar, adətən, özlərində bu halların daha çox müşahidə olunduğu ölkələrdən gəlir.

    Gürcüstan Maka Boçorişvili Brüssel
    Мака Бочоришвили: Сложно ожидать объективной оценки от Брюсселя

    Son xəbərlər

    18:59

    Gəncədə irigövdəli ağac yola aşıb, avtomobillərin hərəkətində çətinlik yaranıb

    Hadisə
    18:58

    Putinin xüsusi nümayəndəsi Ukraynada müharibənin tezliklə başa çatacağına ümid edir

    Digər ölkələr
    18:47
    Foto

    Sahibə Qafarova Tacikistan Ali Məclisi Nümayəndələr Palatasının sədri ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    İlham Əliyev Rumıniya Parlamenti Senatının sədrini qəbul edib

    Xarici siyasət
    18:46

    Lord: "Böyük Britaniya Azərbaycanın BOEM potensialının üzə çıxarılmasında əsas tərəfdaş ola bilər"

    Energetika
    18:44

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: "Vurulan qollar kombinasiyalı hücumların nəticəsi idi"

    Futbol
    18:40

    Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun sosial media səhifələri fəaliyyətə başlayıb

    Xarici siyasət
    18:23

    Zelenski Ukraynanın suverenliyinə verdiyi dəstəyə görə Ərdoğana təşəkkür edib

    Region
    18:10

    Ermənistan MSK: Gələn il parlament seçkiləri daha baha başa gələcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti