    Мака Бочоришвили: Грузия намерена углубить стратегическое партнерство с США

    В регионе
    • 21 октября, 2025
    • 03:11
    Грузия намерена углубить стратегическое партнёрство с США.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

    По её словам, официальный Тбилиси стремится улучшить отношения с Вашингтоном.

    "Мы хотим, чтобы стратегическое партнёрство с США имело конкретное содержание. Тбилиси намерен укрепить грузино-американские отношения и сделает для этого всё возможное", - сказала министр в интервью телеканалу "Rustavi 2".

    По словам М. Бочоришвили, несмотря на определённые напряжённости в отношениях между двумя странами во время администрации Байдена, Грузия готова восстановить эти связи в позитивном ключе:

    "Нам очень жаль, что отношения отошли от прежнего уровня. Однако Грузия приложит все усилия, чтобы восстановить их в положительном контексте".

    Министр также отметила, что важно понимать, какие интересы Вашингтон ставит во главу угла в отношении Тбилиси: "Для нас важно, чтобы были ясны цели, которых США добиваются в отношениях с Грузией. Мы хотим, чтобы эти отношения основывались на взаимном уважении и реальном сотрудничестве".

    Gürcüstan XİN: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı dərinləşdirmək niyyətindəyik

