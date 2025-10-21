İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Gürcüstan XİN: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı dərinləşdirmək niyyətindəyik

    Region
    • 21 oktyabr, 2025
    • 02:38
    Gürcüstan XİN: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı dərinləşdirmək niyyətindəyik

    Gürcüstan ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı dərinləşdirmək niyyətindədir.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili deyib.

    O, bildirib ki, rəsmi Tbilisi Vaşinqton ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq istəyir.

    "Biz istəyirik ki, ABŞ ilə strateji tərəfdaşlıq müəyyən məzmunlu olsun. Tbilisi Gürcüstan-Amerika münasibətlərini yaxşılaşdırmaq arzusundadır və bunun üçün hər şeyi edəcək", - nazir "Rustavi 2" telekanalına müsahibəsində deyib.

    M.Boçorişvilinin sözlərinə görə, Bayden administrasiyası dövründə iki ölkə arasında münasibətlərdə müəyyən gərginliklər müşahidə olunsa da, Gürcüstan bu əlaqələri müsbət istiqamətdə bərpa etməyə hazırdır:

    "Çox təəssüf edirik ki, münasibətlər əvvəlki səviyyədən uzaqlaşıb. Lakin Gürcüstan əlaqələri müsbət kontekstdə bərpa etmək üçün bütün səylərini göstərəcək".

    Nazir həmçinin qeyd edib ki, Vaşinqtonun Tbilisiyə münasibətdə hansı maraqlara üstünlük verdiyi aydın olmalıdır: "Bizim üçün vacibdir ki, ABŞ-nin Gürcüstanla münasibətlərdə hansı məqsədləri güddüyü aydın olsun. Biz münasibətlərin qarşılıqlı hörmət və real əməkdaşlıq prinsiplərinə əsaslanmasını istəyirik".

    Maka Boçorişvili Gürcüstan ABŞ

    Son xəbərlər

    02:38

    Gürcüstan XİN: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı dərinləşdirmək niyyətindəyik

    Region
    02:23

    Tramp Ağ Evin yeni banket zalının inşasını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    01:56
    Foto

    Milli Məclisin üzvləri Kolumbiyada parlament rəsmiləri ilə görüşüblər

    Milli Məclis
    01:38

    Britaniya Ukraynaya qoşun yeritmək üçün 135 milyon dollar ayırmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    00:56
    Foto

    ABŞ-nin hərbi avtomobil karvanı Polşada qəzaya uğrayıb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    00:27

    Fransada tornado nəticəsində 1 nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    00:00

    Mincivan qəsəbəsinin işğaldan azad olunmasından beş il ötür

    Qarabağ
    23:51

    Macarıstan XİN: Aİ-nin Rusiyaya yeni sanksiyalar paketini əngəlləməyəcəyik

    Digər ölkələr
    23:34
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: İrəvanlı akademikin faciəvi sonu

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti