МАГАТЭ зафиксировало активность на ядерных объектах Ирана

Иран не ведет активного обогащения урана, однако на его ядерных объектах возобновилась активность.

Как передает Report, об этом сообщил агентству Associated Press глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, несмотря на отсутствие доступа инспекторов к объектам, спутниковые наблюдения не показывают ускоренного производства урана сверх нормы, как и было до 12-дневной войны с Израилем в июне.

"До 60% обогащенного урана остается в Иране. В связи с этим нам необходимо вернуться туда и подтвердить, что материал находится на месте и не используется в других целях. Это очень важно", - отметил Гросси.

Он добавил, что инспекторы наблюдали активность вокруг объектов, где хранятся запасы материала. Без дополнительного доступа МАГАТЭ приходится полагаться на спутниковые снимки, которые дают ограниченную информацию.