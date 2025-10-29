BAEA İranın nüvə obyektlərində aktivlik müşahidə edib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Region
    • 29 oktyabr, 2025
    • 21:20
    İran uranı aktiv şəkildə zənginləşdirmir, lakin onun nüvə obyektlərində aktivlik müşahidə edilib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin (BAEA) direktoru Rafael Qrossi "Associated Press" agentliyinə bildirib.

    O bildirib ki, müfəttişlərin obyektlərə çıxışı olmamasına baxmayaraq, peyk müşahidələri iyunda İsraillə 12 günlük müharibədən əvvəl olduğu kimi, normadan artıq sürətlənmiş uran hasilatının olmadığını göstərir:

    "Zənginləşdirilmiş uranın 60%-ə qədəri İranda qalır. Ona görə də biz ora qayıtmalı və materialın yerində olduğunu və başqa məqsədlər üçün istifadə edilmədiyini təsdiq etməliyik. Bu, çox vacibdir", - Qrossi qeyd edib.

    O əlavə edib ki, müfəttişlər materialın saxlandığı obyektlərin ətrafında aktivliyi müşahidə ediblər. Əlavə giriş olmadan BAEA məhdud məlumat verən peyk görüntülərinə etibar etməlidir.

    BAEA İran nüvə
