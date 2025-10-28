Лукашенко: За последнее время удалось выйти на развязки по некоторым конфликтам в мире

В сфере безопасности по-прежнему остается колоссальное количество проблем, требующих обсуждения и поиска путей решения.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"За последнее время удалось выйти на развязки (надеюсь, долгосрочные) по нескольким застарелым конфликтам: Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение (имеется в виду парафирование мирного соглашения - ред.), остановилась двухлетняя война в Газе. В остальных горячих точках проблесков надежды нет", - сказал он.

Лукашенко напомнил о примере, который приводил на прошлой конференции, что в мире идут порядка 50 вооруженных конфликтов разной интенсивности. Это максимальное количество с момента окончания Второй мировой войны.