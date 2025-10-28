İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Lukaşenko: Bir neçə qlobal, köklü münaqişənin həllinə nail olunub

    Region
    • 28 oktyabr, 2025
    • 13:07
    Lukaşenko: Bir neçə qlobal, köklü münaqişənin həllinə nail olunub

    Təhlükəsizlik sahəsində müzakirə və həll yolları tələb edən çoxlu sayda problem qalmaqdadır.

    BELTA-nın məlumatına görə, bunu Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Avrasiya Təhlükəsizliyi üzrə III Minsk Beynəlxalq Konfransında bildirib.

    "Son zamanlar bir neçə köklü münaqişənin həllinin (ümid edirəm ki, uzunmüddətli) tapılmasına nail olunub: Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişi imzalayıb (sülh sazişinin paraflanması nəzərdə tutulur - red.) və Qəzzada ikiillik müharibə başa çatıb. Digər qaynar nöqtələrdə isə ümid işığı yoxdur", - o deyib.

    Lukaşenko əvvəlki konfransda gətirdiyi nümunəni xatırladıb: dünyada təxminən 50 silahlı münaqişə gedir. Bu, İkinci Dünya müharibəsinin başa çatmasından bəri ən yüksək rəqəmdir.

    Belarus Lukaşenko münaqişə
    Лукашенко: За последнее время удалось выйти на развязки по некоторым конфликтам в мире

    Son xəbərlər

    13:55

    Norveçli olimpiya çempionu vəfat edib

    Fərdi
    13:50

    Lavrov: Rusiya Trampın Ukrayna böhranının həllinə can atdığına ümid edir

    Region
    13:44

    "Azəristiliktəchizat"ın yığılmış zərəri 133 milyon manatı keçib

    Maliyyə
    13:44

    Şəhid bacısı: Valideynlərimin bu günü görmədən dünyadan köçmələrinə heyfslənirəm

    Daxili siyasət
    13:43

    Zelenski sabiq merin vətəndaşlıqdan məhrum edilməsinin səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    13:39

    AMB sığorta sektorunun maliyyə dayanıqlılığını gücləndirmək istəyir

    Maliyyə
    13:30
    Foto
    Video

    Leyla Əliyeva Şuşa məscidi üçün hazırlanan dünya xalçaçılıq tarixinin ən böyük dairəvi xalçası ilə tanış olub

    Mədəniyyət siyasəti
    13:29

    AQP rəsmisi: "Palata birgə qiymətləndirmə standartlarının yenilənməsi üzərində işləyir"

    Maliyyə
    13:28
    Foto

    Ağdaşda ilk dəfə Heyva Festivalı keçirilib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti