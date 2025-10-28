Lukaşenko: Bir neçə qlobal, köklü münaqişənin həllinə nail olunub
Region
- 28 oktyabr, 2025
- 13:07
Təhlükəsizlik sahəsində müzakirə və həll yolları tələb edən çoxlu sayda problem qalmaqdadır.
BELTA-nın məlumatına görə, bunu Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Avrasiya Təhlükəsizliyi üzrə III Minsk Beynəlxalq Konfransında bildirib.
"Son zamanlar bir neçə köklü münaqişənin həllinin (ümid edirəm ki, uzunmüddətli) tapılmasına nail olunub: Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişi imzalayıb (sülh sazişinin paraflanması nəzərdə tutulur - red.) və Qəzzada ikiillik müharibə başa çatıb. Digər qaynar nöqtələrdə isə ümid işığı yoxdur", - o deyib.
Lukaşenko əvvəlki konfransda gətirdiyi nümunəni xatırladıb: dünyada təxminən 50 silahlı münaqişə gedir. Bu, İkinci Dünya müharibəsinin başa çatmasından bəri ən yüksək rəqəmdir.
